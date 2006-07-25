Автор книги ”Донецька мафія” заявляє про серйозні загрози для його життя

Автор книги "Донецька мафія. Антологія" Сергій КУЗІН заявляє про спроби підкупу і серйозні загрози його життю. Про це він сьогодні повідомив кореспонденту УНІАН.

Як розповів С.КУЗІН, йому зателефонувала людина з Донецька, яку він раніше бачив один раз, і запропонувала допомогу і підтримку новому проекту журналіста (С.КУЗІН найближчим часом планує створити агентство журналістських досліджень). При особистій зустрічі в Донецьку ця людина С.КУЗІНУ запропонувала затіяти судовий позов до керівника проекту "Антикорупція" Бориса ПЕНЧУКА, за що автору "Донецької мафії" як винагорода була обіцяна велика грошова сума.

С.КУЗІН уточнив, що між ним і Б.ПЕНЧУКОМ в даний час існують деякі розбіжності з приводу авторських прав на книгу "Донецька мафія. Антологія". Проте С.КУЗІН підкреслив, що це питання є внутрішньою справою учасників проекту "Донецька мафія". "Мабуть, мій співбесідник виявився дуже інформованим про моє життя, оскільки ці питання я на загальний розгляд не виношу. Дане питання ми з Б.ПЕНЧУКОМ здатні вирішити без якихось особливих проблем", - зазначив С.КУЗІН.

За його словами, його співбесідник сказав, що уповноважений представляти інтереси, як він висловився, "дуже серйозних людей з Верховної Ради". Співбесідник С.КУЗІНА також пообіцяв журналісту надати йому свого адвоката і позитивний результат у судових розглядах проти Б.ПЕНЧУКА.

"Він порадив мені триматися подалі від "помаранчевих", оскільки вже все куплено, залишилася одна Юля. А також сказав про те, що моє прізвище знаходиться в першій десятці чорного списку партії, яку пов`язують з Донецьким регіоном, і що я сам перебуваю під ударом", - сказав С.КУЗІН.

За словами журналіста, після зустрічі недавній співбесідник сказав йому по телефону, що журналіст може "як не виїхати з Донецька, так і не дістатися до Києва", і що С.КУЗІНУ рекомендують подумати, тому що "питання поки що не закрите".

С.КУЗІН зазначив, що розцінює погрози на свою адресу як украй серйозні. У разі будь-яких інцидентів або подій з ним або його сім`єю, журналіст покладає відповідальність за це на ті політичні сили, які зацікавлені в розправі над ним.

Як повідомляв УНІАН, книга ”Донецька мафія” була презентована у Верховній Раді в березні цього року. Співавтор книги, голова правління фонду «Антикорупція» Б.ПЕНЧУК повідомив, що книга написана на основі документальних відомостей з різних джерел, і прочитавши її, можна зрозуміти, що і як відбувалося на Донбасі в період становлення української держави.

Б.ПЕНЧУК підкреслив, що поштовхом до написання «Донецької мафії» стало звільнення голови Донецької обласної ради Бориса КОЛЕСНИКОВА (на даний момент – народний депутат України від Партії регіонів) з-під варти в серпні минулого року. (Б.ПЕНЧУК звинувачував Б.КОЛЕСНИКОВА у вимаганні акцій торгового центру «Білий лебідь» - УНІАН).

«Ми говоримо в книзі, що основні злочини, які здійснювалися на Донбасі, пов`язані з угрупованням Ріната АХМЕТОВА, і Б.КОЛЕСНИКОВ є його правою рукою, який контролював багато дій донецького угруповання», - сказав Б.ПЕНЧУК.

Він також повідомив, що в книзі приділяється багато уваги колишньому керівнику обласного УВС у Донецькій області, а нині начальнику служби безпеки компанії «Систем Кепітал Менеджмент» (якою володіє Р.АХМЕТОВ - УНІАН) Володимиру МАЛИШЕВУ. За словами Б.ПЕНЧУКА, ця людина знищила і заховала багато документів щодо найрезонансніших справ Донбасу. «МАЛИШЕВ – це вершина айсберга», - сказав Б.ПЕНЧУК.

Він заявив, що в прокуратурі Донецької області перебуває безпрограшна справа проти Б.КОЛЕСНИКОВА №81-251, яка прострочена і «лежить під сукном». На його думку, в цій справі є абсолютні докази вини Б.КОЛЕСНИКОВА.