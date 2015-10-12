Довіра українців до армії настільки ж висока, як і до церкви - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського під час зустрічі з командирами бойових підрозділів Збройних сил.

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"Ніколи в історії України не було такого, чого ми досягли за цей рік, - коли українській армії український народ довіряє на рівні церкви", - сказав президент.

Крім того, він додав, що День захисника вітчизни, який відзначатиметься 14 жовтня, стане справжнім святом української армії і головним чином святом для тих, хто захищає сьогодні державу, а також для волонтерів та тих, хто працює в оборонній галузі.

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"У минулому році мене критикували: "Як це так, ви скасовуєте наше "23 лютого"? Воно вже в крові". Я був іншої думки. Це був повний абсурд, щоб українське військо і Україна вшановували своїх захисників 23 лютого - у святковий день країни-агресора і його окупаційних військ. Найбільше свято 14 жовтня буде асоціюватися з вами — справжніми героями, учасниками АТО, учасниками бойових дій, учасниками війни за нашу незалежність, з нинішніми Збройними силами, Національною гвардією, волонтерами, працівниками оборонних підприємств. Це просто свято всіх, хто любить Україну", - сказав Порошенко.