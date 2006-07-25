Закінчилися вечірні переговори Регіонів і ”Нашої України”

Представник Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ заявляє, що партія веде переговори про створення широкої коаліції з "Нашою Україною".

"Консультації проходять щодня. Вечірня сьогоднішня консультація закінчилась півгодини тому. Ми шукаємо спільно алгоритм створення широкої коаліції", - зазначив Є.КУШНАРЬОВ в ефірі “5 каналу” сьогодні увечері.

За його словами, Партія регіонів готова в разі приєднання "Нашої України" переглянути вже існуючу коаліційну угоду, внести зміни та доповнення і переглянути назву коаліції.

На запитання, чи готова Партія регіонів віддати посаду першого віце-прем`єра "Нашій Україні", він відповів: "Це дискусійне питання. Воно обговорюється".

Водночас він зазначив, що "Наша Україна" вимагає "розпустити антикризову коаліцію і почати створювати нову коаліцію з чистого аркуша".

Натомість, наголосив він, "Регіони" не бачать сенсу в розпуску коаліції.

"Коаліція діюча, вона висунула кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. Ми не маємо наміру відмовлятися від цієї кандидатури. Створення нової коаліції – це обов’язково нове висунення кандидата на посаду прем’єра", - цитує Є.КУШНАРЬОВА “Українська правда”.

"Навіть якщо ми підтвердимо, а на іншу кандидатуру ми ніколи не погодимось, - це знову 15 днів. Дуже багато ризиків. А чому саме ми повинні це робити? Бо так буде краще “Нашій Україні”? А інші фракції повинні постати несерйозними людьми?" – спитав Є.КУШНАРЬОВ.

Він також наголосив, що немає "жодних політичних і правових" підстав для того, щоб Віктор ЯНУКОВИЧ зняв свою кандидатуру.