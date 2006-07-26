Круглий стіл відбудеться завтра?

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Роман ЗВАРИЧ прогнозує, що круглий стіл за участю провідних політичних сил і Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам депутат зауважив, що проведення круглого столу залежатиме від графіку Президента. «Якщо його (круглий стіл) не можна провести сьогодні, то він буде проведений в інший день, можливо завтра», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи означають його слова, що проведення круглого столу саме сьогодні була виключно ініціатива голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, Р.ЗВАРИЧ сказав: «Виходить, що так».

Водночас член фракції СПУ Микола РУДЬКОВСЬКИЙ переконаний, що круглий стіл відбудеться все ж таки сьогодні. Він нагадав журналістам, що вчора О.МОРОЗ спілкувався з Президентом і вони, за словами М.РУДЬКОВСЬКОГО, зійшлися на тому, що було б доцільно провести такий круглий стіл сьогодні. На думку М.РУДЬКОВСЬКОГО, якщо оточення Президента переконає його не брати участь в такому круглому столі, це зашкодить авторитету В.ЮЩЕНКА, оскільки він, як гарант Конституції, повинен бути над політичними процесами.

Депутат також сподівається, що сьогодні на круглому столі будуть розставлені крапки над “і” з всіх питань і, в тому числі, щодо кандидатури на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова ВР Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведуть круглий стіл.

Сьогодні у прес-службі Президента повідомили, що у сьогоднішньому графіку глави держави не передбачено його участі в проанонсованому представниками Верховної Ради круглому столі в Маріїнському палаці.