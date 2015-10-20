Мельника не випускали з-під домашнього арешту





Про це з посиланням на рішення Печерського суду повідомив адвокат Мельника Ігор Черезов, передає РБК.

"Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. про продовження домашнього арешту - задовольнити частково. Продовжити термін застосування щодо підозрюваного Мельника Петра Володимировича, 18 червня 1957 народження, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту , заборонивши йому в період з 22:00 годин до 6:00 залишати місце свого проживання, а саме будинок №18 по вулиці Лісова в селі Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області, до шести місяців, а саме до 1.12.2015 ", - йдеться в постанові суду.

Видання «Перша інстанція» раніше опублікувало новину про те, що колишній ректор Національного університету Державної податкової служби Петро Мельник випущений з-під домашнього арешту.

Як повідомили адвокати підозрюваного у скоєнні злочинів за ч. 5 ст. 191 КК (розтрата і заволодіння майном в особливо великих розмірах) ця інформація не відповідає дійсності.

У визначенні суду, на яке раніше посилалася «Перша інстанція», йшлося про відмову суду продовжити особисті зобов'язання, а не про скасування домашнього арешту.

«Ці дані не відповідають дійсності, оскільки домашній арешт йому був продовжений до 01.12.2015», - повідомила виконавчий директор ТОВ «Адвокат Черезов і партнери» Тетяна Корінь.

Видання принесло вибачення за некоректну інформацію.

Раніше була опублікована повна версія оперативного відео затримання Мельника, на якій показаний момент, коли ректор намагається викинути мічені гроші зі свого портфеля, які він отримав унаслідок вимагання за сприяння вступ до вишу.

Нагадаємо, Мельник був затриманий 27 липня 2013 р. при отриманні від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до Національного університету державної податкової служби.

1 серпня 2013 р. Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

14 серпня 2013 р. він був оголошений у міжнародний розшук.

1 квітня 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Мельника затримали в столичному аеропорту "Бориспіль", куди він прилетів з Лондона.

24 червня 2014 року Головне слідче управління МВС завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання Мельником хабарів.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що в липні 2013 року екс-ректор отримав неправомірну вигоду у значному розмірі за сприяння у зарахуванні двох абітурієнтів до цього навчального закладу.

Підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 609 тис. грн. Крім того, накладено арешт на об'єкти нерухомості та його грошові кошти. Обвинувальний акт був переданий в Ірпінський міський суд Київської області.

28 травня цього року Мельнику було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2, 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожувало до 12 років позбавлення волі.

8 липня Ірпінський міський суд виніс виправдувальний вирок Мельнику.

14 липня Генпрокуратура оскаржила виправдувальний вирок Мельнику.