Президент "зливає" східну Україну "Оппоблоку" – Купрій

Так вважає народний депутат, один з лідерів «Українського об`єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій.

«У 2012 році Охендовський відповідав у ЦВК за Дніпропетровську область. Я особисто знаю, як він фальшував вибори та здійснював там всі свої злочини. Зараз він отримав орден від Порошенка. Це ж хабар чистої води, який ще й публічно дали», – сказав Віталій Купрій в програмі "Про політику" з Сергієм Щербиною на телеканалі «Еспресо.ТV».

Політик нагадав, що напружена ситуація з виборами також і в Маріуполі, де триває протистояння демократичних сил і «Опозиційного блоку» в міській ТВК. «Людям потрібні справедливість і зміни в державі. Але ми бачимо зараз, що Петро Порошенко як гарант Конституції усунувся від забезпечення законності під час виборчого процесу. Я вважаю, що це є однозначно зливом Донбасу «Опозиційному блоку». Але добре, що є патріотичні сили, які налаштовані боротись за законність і я думаю, що не вдасться повернути історію: правда на нашій стороні», – підкреслив Віталій Купрій.

Депутат вважає, що Україна потребує повного перезавантаження влади: після місцевих виборів повинні пройти позачергові парламентські вибори, а також дострокові вибори президента.