BBC: Мігранти підпалили наметовий табір у Словенії

Про це повідомляє BBC Україна.

Мігранти підпалили намети в Брежице, протестуючи проти влади Словенії, яка, на їхню думку, занадто повільно реєструє людей та перевозить їх до кордону із Австрією, кажуть свідки.

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Жителі табору також скаржилися, що їм не вистачає їжі, води та ковдр у таборі.

Багато мігрантів прямують через західні Балкани до північної Європи.