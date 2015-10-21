BBC: Мігранти підпалили наметовий табір у Словенії
23:58, 21 жовтня 2015Політика
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У транзитному таборі в Словенії підпалили намети. Як повідомляється, це зробили мігранти, розлючені тим, як до них ставляться.
REUTERS
Про це повідомляє BBC Україна.
Мігранти підпалили намети в Брежице, протестуючи проти влади Словенії, яка, на їхню думку, занадто повільно реєструє людей та перевозить їх до кордону із Австрією, кажуть свідки.
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Жителі табору також скаржилися, що їм не вистачає їжі, води та ковдр у таборі.
Багато мігрантів прямують через західні Балкани до північної Європи.
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