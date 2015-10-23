Екс-соратник Януковича Мірошниченко не зміг назвати Путіна ворогом України

Це сталося під час ефіру ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", передає ТСН.

"Я не можу відповісти одним словом, оскільки я вважаю що...", - почав відповідати на питання Мірошниченко.

Коли ведучий закликав дати чітку відповідь "так" або "ні", то нардеп відповів: "Сподіваюся, що ні", - і закликав домовлятися з Путіним.

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У відповідь на це відомий журналіст і блогер Денис Казанський порадив Мірошниченку прийняти вольове рішення і піти з політики. "Ви і є ті самі вороги України. Те, що ви не називаєте Путіна ворогом, який відірвав від України кілька регіонів, анексував Крим, це багато про що говорить", - заявив Казанський.

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат України від фракції «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко у Конституційному Суді відмовився оцінювати, чи була узурпація влади екс-президентом Віктором Януковичем, зазначивши, що суд цього не встановлено.