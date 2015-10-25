На Черкащині КВУ фіксує бюлетені з помилками та нестачу кабінок для голосування і скриньок

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному осередку Комітету виборців України, у місті Жашків на одній з дільниць у бюлетенях з кандидатами до районної ради допущена помилка. Замість «районної» написано «міської».

Читайте такожМВС: на Донеччині станом на 13:00 не відкрилися 235 ДВК, в інших областях - ще 80

У селі Райгород Кам’янського району у виборчому бюлетені кандидат до райради від ВО «Свобода» значиться як висуванець Соціалістичної партії України.

Окрім цього, за повідомленням спостерігачів, на багатьох дільницях області недостатня кількість кабінок для голосування та скриньок.