На Черкащині КВУ фіксує бюлетені з помилками та нестачу кабінок для голосування і скриньок
14:44, 25 жовтня 2015Політика
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У Черкаській області спостерігачі КВУ фіксують бюлетені з помилками, а також нестачу кабінок для голосування та скриньок.
REUTERS
Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному осередку Комітету виборців України, у місті Жашків на одній з дільниць у бюлетенях з кандидатами до районної ради допущена помилка. Замість «районної» написано «міської».
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У селі Райгород Кам’янського району у виборчому бюлетені кандидат до райради від ВО «Свобода» значиться як висуванець Соціалістичної партії України.
Окрім цього, за повідомленням спостерігачів, на багатьох дільницях області недостатня кількість кабінок для голосування та скриньок.
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