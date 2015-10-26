У Житомирі до другого туру пройшли висуванці від "БПП" та "Батьківщини" – штаби кандидатів

Про це УНІАН повідомили у штабі кандидата в мери Цимбалюк та підтвердили у штабі кандидата Сухомлина.

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Так, згідно з паралельним підрахунком протоколів з мокрими печатками штабу Цимбалюк, перше місце на голосуванні 25 жовтня отримує Сухомлин, за якого проголосувало 21 тис. 38 виборців або 26,24% житомирян. Друге місце посідає Цимбалюк з 18 тис. 580 голосів (24,42%).

У Житомирській міській виборчій комісії УНІАН повідомили, що, за попередніми даними, в лідерах на посаду мера перебувають Сухомлин та Цимбалюк. Наразі комісія продовжує приймати протоколи з ДВК.

Як повідомляв УНІАН, на посаду міського голови Житомира претендували 16 кандидатів.