У Житомирі до другого туру пройшли висуванці від "БПП" та "Батьківщини" – штаби кандидатів
До другого туру виборів міського голови Житомира проходять кандидат від "Блока Петра Порошенко – "Солідарність" Сергій Сухомлин і діюча виконувач обов’язків мера, секретар міської ради Любов Цимбалюк з партії "Батьківщина".
Про це УНІАН повідомили у штабі кандидата в мери Цимбалюк та підтвердили у штабі кандидата Сухомлина.
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Так, згідно з паралельним підрахунком протоколів з мокрими печатками штабу Цимбалюк, перше місце на голосуванні 25 жовтня отримує Сухомлин, за якого проголосувало 21 тис. 38 виборців або 26,24% житомирян. Друге місце посідає Цимбалюк з 18 тис. 580 голосів (24,42%).
У Житомирській міській виборчій комісії УНІАН повідомили, що, за попередніми даними, в лідерах на посаду мера перебувають Сухомлин та Цимбалюк. Наразі комісія продовжує приймати протоколи з ДВК.
Як повідомляв УНІАН, на посаду міського голови Житомира претендували 16 кандидатів.