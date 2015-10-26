У Києві не зафіксовано порушень, які б впливали на результати виборів - міліція
У Києві в день голосування та в ніч підрахунку голосів не зафіксовано порушень, які б впливали на результати місцевих виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник ГУМВС України в Києві генерал-майора міліції Олександр Терещук.
Читайте такожКличко считает неплохим свой результат на выборах мэра Киева
"Я хочу сказати, загалом, якщо дивитися на всі адміністративні, кримінальні правопорушення, то грубих правопорушень, такі які б зривали вибори чи інше, в місті Києві не зафіксовано. Таких правопорушень, які б вплинули на хід виборчого процесу або на хід результатів, також не зафіксовано, я можу про це сьогодні стверджувати", - заявив Терещук.
За його словами, в Києві у день виборів всього зафіксовано 335 правопорушень. Мова йде про повідомлення, які надійшли до чергової частини. Зокрема, 31 з них стосувалося підкупу, і у цьому зв'язку порушено кримінальне провадження за фактами семи випадків підкупу виборців, зазначив Терещук.