У Києві не зафіксовано порушень, які б впливали на результати виборів - міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник ГУМВС України в Києві генерал-майора міліції Олександр Терещук.

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"Я хочу сказати, загалом, якщо дивитися на всі адміністративні, кримінальні правопорушення, то грубих правопорушень, такі які б зривали вибори чи інше, в місті Києві не зафіксовано. Таких правопорушень, які б вплинули на хід виборчого процесу або на хід результатів, також не зафіксовано, я можу про це сьогодні стверджувати", - заявив Терещук.

За його словами, в Києві у день виборів всього зафіксовано 335 правопорушень. Мова йде про повідомлення, які надійшли до чергової частини. Зокрема, 31 з них стосувалося підкупу, і у цьому зв'язку порушено кримінальне провадження за фактами семи випадків підкупу виборців, зазначив Терещук.