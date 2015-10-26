КВУ прогнозує три "гарячі точки" у другому турі виборів

У другому турі виборів мерів можливі три «гарячі точки» - Дніпропетровськ, Ужгород і Одеса.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор КВУ Олексій Кошель.

«Виборча кампанія в Дніпропетровську супроводжувалася низкою скандалів, конфліктів і численними порушеннями виборчого законодавства», - сказав він.

За словами Кошеля, у Дніпропетровську спостерігається надвисока конкуренція між основними кандидатами, і тому КВУ очікує, що в другому турі може бути використаний весь спектр незаконних виборчих технологій.

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Друга «гаряча точка», за словами Кошеля, це Ужгород. «Підставою для такої оцінки є те, що в місті Ужгород фактично потенційні переможці помінялися місцями. Тобто, якщо взяти експертні оцінки, якщо взяти результати соціологічних досліджень і якщо подивитися на якість ведення виборчої кампанії, то ми можемо говорити про те, що йде повне неспівпадіння прогнозів з результатами виборів», - сказав Кошель.

Крім того, він зазначив, що на «гарячу телефонну лінію» КВУ надходила інформація, яку «майже неможливо довести у процедурній частині стосовно підкупу виборців у переддень та у день виборів».

«В Ужгороді традиційно спостерігається висока конкуренція між кандидатами, певна епатажність кампанії. Також під час багатьох виборів спостерігається низка порушень виборчого законодавства, і у нас є всі підстави говорити про Ужгород як другу можливу «гарячу точку» на виборах 15 листопада», - додав Кошель.

Третьою «гарячою точкою», за словами Кошеля, стане Одеса. «В ході кампанії ми фіксували низку фактів порушень законодавства. Зараз спостерігаються масові факти невидачі копій протоколів для спостерігачів КВУ», - сказав він.

«Якщо брати великі міста, це три міста, де можуть бути значні проблеми», - додав Кошель.