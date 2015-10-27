КВУ: На виборах в Одесі переміг чинний мер Труханов

За результатами обробки 100% протоколів, на виборах Одеського міського голови переміг чинний мер Геннадій Труханов з результатом 51,64%.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації «Комітет виборців України», на виборах міського голови Одеси найбільше виборців проголосувало за Труханова - 51,64% (138 353 голоси), друге місце обіймає Олександр Боровик - 24,78% (66 387 голосів виборців). На третьому місці - Едуард Гурвіц, який отримав підтримку 8,45% (22 631) виборців.

Як повідомляв УНІАН, Одеська міська виборча комісія на виборах у мери Одеси зареєструвала кандидатами 42 осіб.