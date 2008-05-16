БЮТ готовий ще раз піти на зустріч НУ-НС

Фракція блоку Юлії Тимошенко готова затвердити програму держприватизації до розгляду питання зміни керівництва ФДМУ.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він повідомив, що питання зміни керівництва ФДМУ має розглядатися на наступному пленарному тижні.

За його словами, політична сила, яка взяла на себе відповідальність, повинна мати достатньо повноважень, щоб відповідати за все, що відбувається в країні. Він також наголосив, що програма держприватизації вже розглянута у профільному комітеті ВР і тому може виноситися на розгляд сесійної зали.

«Поставлена умова: програма приватизації – потім зміна керівництва. Будь ласка, ми не проти, ми йдемо назустріч в цьому питанні», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

У той же час, за його словами, недоречно вести мову про внесення змін до бюджету до зміни керівництва Фонду держмайна. «Як можна внести зміни в бюджет, якщо у нас мінус 9 млрд. по приватизації, оскільки заблокований Фонд держмайна», - сказав лідер фракції БЮТ.