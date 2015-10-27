Влада зацікавлена, щоб проукраїнські сили не набрали голосів – нардеп

Тому їхній підрахунок і затягують, намагаючись переломити ситуацію на свою користь. Про це повідомив народний депутат України, член міжфракційного об’єднання «Укроп» Володимир Парасюк, який стежить за прозорістю підрахунку голосів у Жовтневій ТВК міста.

Парламентарій заявив, що ситуація із навмисним затягуванням процесу на тих виборчих дільницях, де в комісіях більшість представників від «Опоблоку» і БПП, спостерігається не лише в Дніпропетровську, але й по всій Україні.

«Але зараз дуже багато свідомих спостерігачів, – зауважив Володимир Парасюк, –тому зробити це буде дуже важко».

За його прогнозами, в другому турі мерських перегонів у Дніпропетровську представники «Опозиційного блоку» та Вілкула застосовуватимуть різні механізми фальсифікації виборів і робитимуть усе, аби зберегти вплив на місто, вважає народний депутат.

«Треба максимально долучитися до патріотичних сил, які є в Дніпропетровську, та допомогти їм вистояти. Адже місто залишається форпостом національної ідеї в Україні, справжньою столицею патріотизму на сході», – переконаний Володимир Парасюк.