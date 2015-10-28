ТВК Павлограда зібралась для вирішення долі другого туру виборів в місті
10:44, 28 жовтня 2015Політика
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У Павлограді розпочалось засідання територіальної виборчої комісії (ТВК), на якому розглядатиметься питання щодо проведення другого туру виборів мера міста, повідомив начальник штабу кандидата в мери від партії УКРОП Євгена Тєрєхова Едуард Станько.
REUTERS
«Засідання розпочалось, дуже сподіваємось, що ТВК поверне другий тур», – сказав Станько.
За його словами, перспективи на успіх є, позитивне рішення може бути винесено, якщо представники в ТВК від «Радикальної партії Олега Ляшка», «Батьківщини» та інших політсил підтримують це рішення.
"Усю ніч ми вели переговори, сподіваємось що РПЛ і Батьківщина підтримають проведення другого туру», – сказав він.
Як відомо, учора ЦВК скасувала проведення другого туру виборів мера у Павлограді, посилаючись на те, що в протоколі міської виборчої комісії про результати голосування за міського голову кількість ви борців була меншою за 90 тисяч.
ТВК Павлограда зібралася для вирішення долі другого туру виборів у місті
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