ТВК Павлограда зібралась для вирішення долі другого туру виборів в місті

«Засідання розпочалось, дуже сподіваємось, що ТВК поверне другий тур», – сказав Станько.

За його словами, перспективи на успіх є, позитивне рішення може бути винесено, якщо представники в ТВК від «Радикальної партії Олега Ляшка», «Батьківщини» та інших політсил підтримують це рішення.

"Усю ніч ми вели переговори, сподіваємось що РПЛ і Батьківщина підтримають проведення другого туру», – сказав він.

Як відомо, учора ЦВК скасувала проведення другого туру виборів мера у Павлограді, посилаючись на те, що в протоколі міської виборчої комісії про результати голосування за міського голову кількість ви борців була меншою за 90 тисяч.