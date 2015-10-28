Уповноважений уряду ФРН пояснив, чому реалізація Мінських угод затягується

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Ви абсолютно правильно говорите, що існують певні часові рамки, власне усі 13 пунктів Мінських домовленостей мали б бути завершені до кінця цього року. Але зрозуміло вже зараз, що відбувається певна затримка, в тому числі із проведенням виборів у тимчасово окупованих районах України", - заявив Ерлер.

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У цьому зв'язку він нагадав, що 27 жовтня у Мінську українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі запропонувала, за його словами, "перший проект закону про місцеві вибори у тимчасово окупованих районах". За його даними, розгляд цього законопроекту і пропозицій триватиме певний час і відбуватиметься певний процес.

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"Коли вже дійдуть згоди, то почнеться період у 90 днів для виконання цього закону, для проведення цих виборів. Тобто, ми зараз вже розуміємо, що це буде тривати набагато довше, аніж до грудня місяця, і поки що ніхто не може сказати, коли це все може завершитися", - наголосив Ерлер.