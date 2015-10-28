Уповноважений уряду ФРН пояснив, чому реалізація Мінських угод затягується
Спеціальний уповноважений федерального уряду з питань головування Німеччини в Організації з безпеки та співробітництва у Європі у 2016 році Ґернот Ерлер заявляє, що процес виконання Мінських угод до кінця 2015 року затримується через відсутність остаточної згоди щодо проведення виборів на тимчасово окупованій території Донбасу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
"Ви абсолютно правильно говорите, що існують певні часові рамки, власне усі 13 пунктів Мінських домовленостей мали б бути завершені до кінця цього року. Але зрозуміло вже зараз, що відбувається певна затримка, в тому числі із проведенням виборів у тимчасово окупованих районах України", - заявив Ерлер.
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У цьому зв'язку він нагадав, що 27 жовтня у Мінську українська сторона у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі запропонувала, за його словами, "перший проект закону про місцеві вибори у тимчасово окупованих районах". За його даними, розгляд цього законопроекту і пропозицій триватиме певний час і відбуватиметься певний процес.
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"Коли вже дійдуть згоди, то почнеться період у 90 днів для виконання цього закону, для проведення цих виборів. Тобто, ми зараз вже розуміємо, що це буде тривати набагато довше, аніж до грудня місяця, і поки що ніхто не може сказати, коли це все може завершитися", - наголосив Ерлер.