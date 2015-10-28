Кернес розповів з ким буде формувати більшість у харківській міськраді

Про це міський голова Харкова заявив в інтерв'ю "Українській Правді".

“Я зустрінуся з усіма, хто став депутатом, незалежно від політичної сили, і запропоную конструктивну роботу на результат. Не виключаючи критики, якоїсь опозиційної діяльності. Але головне, щоб це було в рамках пристойності. А не переходило на такі звороти, як це було останнім часом в Харківській міській раді в особі деяких пройдисвітів", – сказав Геннадій Кернес.

За його словами, він буде підтримувати починання всіх політичних сил, в тому числі "Самодопомоги", якщо вони будуть спрямовані на благо харків'ян.

"Якщо "Самопоміч" буде брати участь у роботі міськради і вносити конструктивні пропозиції, ми обов'язково будемо підтримувати їх починання і створювати умови для їх реалізації. А по-іншому я не бачу спільної роботи на благо харків'ян", – сказав мер Харкова.

Коментуючи одне з останніх заяв віце-спікера Оксани Сироїд з приводу наявності диктатури в Харківській міськраді, Геннадій Кернес закликав представників "Самопомочі" працювати на благо міста, а не переслідувати "корпоративні інтереси" їх власної політсили.

“Вони тут влаштовували диктатуру, найбільше витратили грошей. Скільки реклами – у нас стільки не було, скільки вони на телевізорі, миготіли! Вони отримали своє, нехай скажуть спасибі, що харків'яни їх підтримали. Такі люди, перебуваючи в кріслі віце-спікера, переслідують вузько корпоративні інтереси "Самопомочи". Їх не цікавить, що більшість харків'ян підтримала чинного міського голову не через те, що він когось купував, а за те, що він показав певний результат. І цей результат харків'яни оцінили ось таким голосуванням. Ми повинні вміти рахуватися з вибором", – підкреслив Геннадій Кернес.