Ющенко: ніяка авантюрна сила не розіграє в Україні міжетнічну карту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє захищати та відстоювати інтереси усіх громадян, права та свободи кожної національної меншини. На цьому він наголосив у зверненні з нагоди 64-х роковин депортації з Криму кримських татар та осіб інших национальностей, текст якого передано УНІАН радником Представництва Президента України в Криму Людмилою МОХОВОЮ.

«Ми не допустимо, щоб будь-яка авантюрна сила розіграла у своїх інтересах міжетнічну карту як у Кримській Автономній Республіці, так і в Україні в цілому», - йдеться у зверненні В.ЮЩЕНКА.

«64 роки тому тоталітарний комуністичний режим у черговий раз проявив свою злочинну антигуманну сутність: у травні 1944 року за межі Кримського півострова були депортовані усі кримські татари. До Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Росії вивезли понад 200 тисяч осіб цієї національності. Улітку 1944 року така сама доля спіткала кримських болгар, вірмен, греків, представників інших етнічних груп, яких загалом було виселено близько 38 тисяч осіб. Тоталітарна влада позбавила депортованих політичних, соціальних, економічних та культурних прав. Але найстрашнішим було те, що вона відібрала у них найдорожче – батьківщину», - зазначив Президент.

«Етнічна чистка не закінчилася виселенням. Етнонім «кримські татари» було вилучено з офіційного ужитку, заборонено освіту рідною мовою, унеможливлено розвиток національної культури і традицій. Тоталітарна система була лютим ворогом усіх народів, що мали нещастя потрапити під її панування. Українці, які пережили жах Голодомору, депортацій в Сибір і політичних репресій, глибоко співчувають кримським татарам та всім національностям, депортованим з півострова. Пам`ять про ті лихі часи - це спільна пам`ять нашої нації. Ваш біль - це наш спільний біль», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що незалежність України відкрила можливість «для відновлення історичної справедливості й масового повернення на рідні землі усіх депортованих». «Українська держава докладає і буде докладати зусиль для забезпечення належних умов життя, збереження й розвитку культури представників усіх національностей нашої країни», - йдеться у зверненні.

Президент нагадав, що сьогодні в Україні також відзначається День пам`яті жертв політичних репресій. «Я закликаю вас, мої співвітчизники, схилити голови в знак пам`яті про численні жертви тоталітаризму і віддати їм належну шану», - наголошується у зверненні.

В.ЮЩЕНКО закликав усіх до єдності й взаєморозуміння: "Саме так ми побудуємо демократичну, процвітаючу і заможну Україну".