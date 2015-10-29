Аваков оскаржує зобов'язання перекладати свої виступи на українську

Про це Літинський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вгадайте, що нам приготував на "День української мови" пан Арсен Аваков? На 9 листопада призначено апеляцію щодо виступів іноземною мовою пана міністра (неправомірної відмови в перекладі виступу пана міністра)", - написав він.

На думку активіста, відомство Авакова таким чином займається боротьбою з українською мовою.

"Нагадаю, першу інстанцію МВС програло. І вирішило скерувати всі свої зусилля на боротьбу проти української мови... Дуже знакова дата та суд", - додав він.

14 вересня Літинський повідомим, що добився того, що суд визнав протиправною відмову в видачі йому перекладу виступу Авакова на російській мові.

Тоді він назвав це рішення "півперемогою", а в коментарях додав, що "(згідно рішення) далі змушені все перекладати, як мінімум", анонсувавши, що "далі буде аналогічне запитання до телебачення", оскільки позов стосувався лише перекладу виступу міністра, розміщеного на сервісі Youtube.

Ще до винесення рішення прес-секретар МВС Артем Шевченко пообіцяв, що відеовиступи міністра будуть "супроводжуватися аутентичним перекладом на державну мову".