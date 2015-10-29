Київський тервиборчком прийняв оригінали протоколів Шевченківської ТВК: в районі лідирують Кличко і Омельченко

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні виборчі матеріали з результатами виборів Київського міського голови і депутатів Київради були прийняті комісією до розгляду та розглянуті сьогодні, 29 жовтня.

Згідно з цими документами, за Кличка проголосували в районі (це 10 виборчих округів) 28,434 тис. мешканців, за Омельченка – 7,449. За Омельченком по кількості набраних голосів виборців йдуть: Сергій Гусовський з 6,156 тис. голосів, Борислав Береза з 5,541 тис голосів.

У протоколах зазначається, що загальна кількість виборців в районі, поданих за кандидатів на посаду міського голови, становить 72,933 тис.

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Як повідомляв УНІАН, перед цим свої протоколи здали до КМТВК Печерський, Голосіївський, Деснянський та Дарницький райони. У Печерському конкурентом Кличка в другому турі виборів кияни назвали Гусовського, у Голосіївському та Дарницькому – Омельченка, у Деснянському - Березу.

Згідно з законодавством України, завтра мають бути підбиті міською виборчою комісією остаточні результати голосування 25 жовтня за кандидатів в мери столиці.