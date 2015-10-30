У штабі Філатова закликали транслювати дебати кандидатів у мери на каналах Дніпропетровська

Ще на початку поточного тижня Борис Філатов від УКРОПу підтвердив свою участь у цьому проекті.

Як зазначили у штабі Філатова, дебати, які реалізує НТКУ згідно з міжнародними стандартами, мають чіткий регламент, з яким вони ознайомилися і який прийняли до відома.

Читайте такожФілатов запропонував демократичним силам об’єднати зусилля проти реваншу екс-"регіоналів" у Дніпропетровську

"Вважаємо, що такі дебати за заздалегідь визначеними правилами на апріорі політично нейтральному і незаангажованому телеканалі із ефірним покриттям по всій країні є оптимальним рішенням для зустрічі опонентів і ведення дійсно конструктивного діалогу про долю Дніпропетровська", - йдеться у заяві штабу.

При цьому наголошується, що нормальною європейською практикою є проведення єдиних дебатів між кандидатами, тому штаб Філатова звернувся до власників і редакторських колегій аудіовізуальних ЗМІ Дніпропетровська: 9 телеканалу, 11 телеканалу, 27 телеканалу, 34 телеканалу, ДТРК, ТРК «Регіон», радіостанцій і стримерів з проханням виділити свій ефірний час 2 листопада 2015 року о 19.30 для ретрансляції політичних дебатів на державному телеканалі «UA:ПЕРШИЙ».