Політичні репресії можуть призвести до катастрофи в Україні – Соболєв

Так прокоментував останні події із затриманням лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв, повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожУ Корбана діагностували інфаркт, проте слідчі дії продовжились - УКРОП

"Річ у тому, що ми у великій економічній кризі. Ми у війні з агресором, який тільки і чекає на нашу слабкість. І в цих умовах починати практику політичних репресій всередині держави є катастрофою", - пояснив він.

На його думку, суспільство може піднятися на протест, який матиме важкі наслідки для самої державності.

"Люди цього не потерплять. Люди піднімуться. І Україна знову опиниться в страшній ситуації, коли всередині вона бореться за те, щоби навести лад, а в цей час її атакує зовнішній ворог", - сказав Соболєв.

"Я не розумію, чому президент далі веде Україну до цієї ситуації", - підсумував народний депутат.

Як повідомлялося, 31 жовтня затримали лідера "УКРОПу" Геннадія Корбана.