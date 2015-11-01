Україна побачила, як народився "Янукович у квадраті" – заява Палиці про арешт Корбана

– Як оцінюєте те, що сталося напередодні, які плани в "УКРОПу" через ці події?

– Учора вся країна побачила, як народився "Янукович у квадраті" – Порошенко Петро Олексійович. Учора вся країна побачила повне нехтування законами. Учора ми побачили, що на фронті, де перебувають мобілізовані, діти наші, наші друзі, наші брати, яких повністю забезпечують всім необхідним волонтери і шукають кожну копійку, щоб їм допомогти, ми побачимо в центрі країни, в центрі Києва, в центрі Дніпропетровська сотні людей, озброєних за останнім словом техніки, вдягнутих "з голочки". Це була демонстрація сили президента, Адміністрації президента всім тим, хто не згодний з тим, що думає президент. Учора ми подивилися, як зароджується узурпація в країні. Я переконаний, що це помилка Адміністрації президента України. Я переконаний, що нічого їм це не дасть. Я переконаний, що закінчиться все печально, закінчиться в Гаазі. І думаю, що не так багато часу пройде. Не буде ніяких радикальних дій. Ми ні в якому разі не закликаємо нікого на вулицю, на мітинги, на радикальні зміни. Тільки шляхом голосування. Але закінчать люди в Гаазі, закінчать вони за економічні злочини проти свого народу, який доведений сьогодні до зубожіння, і закінчать вони за фізичні злочини проти українського народу за знищення українців на Сході України. Я був шокований тим, що відбувалося вчора. І, не дай Бог, щоб це повторювалося проти всіх опонентів таким чином. Щодо партії, то якщо вони думають, що заарештувавши Корбана, вони зупинять "УКРОП", вони помиляються.

– З приводу самого арешту та обшуків. ГПУ та СБУ демонструють начебто неспростовні речові докази, зокрема, вилучені гроші та зброю. Як би Ви прокоментували це?

– Я дивився епізод (відео), як проводилися обшуки за законом, більш менш, прокурорів із діамантами, суддів, де прямо в кабінеті велася відеозйомка, де були нормальні поняті, а не ті бомжі (під час обшуку офісу в Києві). І нам показували, де і як вилучалися гроші, автомати, печатки та все інше. На сьогоднішній день ми не бачимо ні однієї відеозйомки, де вилучалися ці гроші, де взялися ці автомати. А щодо печаток, які сьогодні показували на брифінгу, то наші юристи проаналізували повністю все вилучене вчора в бізнес-центрі в Києві. Ці печатки були вилучені в одного з орендарів, який не має відношення ні до "УКРОПу", ні до Корбана, а просто орендує офіс на вулиці Володимирській, 12. Ці всі печатки ніяким чином не належать ні Корбану, ні "УКРОПу", ні Дніпропетровську. Це повна вакханалія, це повна фальсифікація. І, будь ласка, якщо ви знайшли зброю, знайшли гроші, то покажіть відео, як це робилося.