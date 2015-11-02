Порошенко проведе телефонну розмову з президентом ЄК Юнкером з приводу безвізового режиму
Президент України Петро Порошенко у вівторок, 3 листопада, проведе телефонну розмову з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером щодо безвізового режиму.
Про це він заявив в інтерв'ю українським телевізійним каналам, яке транслювалося у неділю ввечері.
“У вівторок, 3 листопада, у мене відбудеться телефонна розмова з Жаном-Клодом Юнкером, людиною, яка дуже підтримує Україну, президентом Єврокомісії. І присвячена вона буде безвізовому режиму”, - сказав глава держави.
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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада зробити все можливе, щоб прозвітувати перед Єврокомісією про виконання Плану дій з візової лібералізації.
Він зазначив, що залишився тиждень для ухвалення необхідних законів для прискорення процесу надання Україні безвізового режиму.