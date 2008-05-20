Луценко: треба зняти мораторій на продаж землі

Перший номер у списку блоку НУ-НС, яка предендує на депутатські мандати в Київраді Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що в Україні треба зняти мораторій з продажу землі і встановити жорсткий контроль за її розподілом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Народної самооборони", про це він заявив сьогодні в прямому ефірі "5-го каналу".

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні в Україні необхідно покінчити з популізмом і запровадити цивілізований ринок землі.

«Ті, хто в парламенті постійно голосує за продовження мораторію на продаж землі, нахабно брешуть суспільству. Вони хочуть тільки одного: аби їхні люди при владі за безцінь скуповували землю й при цьому не платили жодних податків. Це зараз зрозуміло кожному, хто стикався з продажем землі», – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

На його думку, щоб уникнути масштабного розкрадання земель по всій Україні, необхідно прийняти закони про захист селян – щодо мінімальної ціни на землю, щодо пріоритету держави на першу купівлю землі. «Однак слід обов’язково запускати землю в обіг, адже це – мільярди», – сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«Якщо депутат сільради Васильківського району Київщини отримує 450 тисяч доларів хабара за відведення 2 га землі, уявіть собі, скільки зараз втрачає бюджет на нелегальних оборудках по всій Україні», – додав він, навівши один із викритих правоохоронцями фактів хабарництва.

Водночас вирішення земельної проблеми в Києві Ю.ЛУЦЕНКО вбачає в складенні Генерального плану розвитку міста та в організації аукціонів з продажу інвестиційних проектів. «Має продаватися не земля, а інвестиційний проект – хто більше дасть, той і побудує готель, бізнес-центр чи щось інше, схвалене Генеральним планом. Іншого варіанта немає – так робиться в усьому світі», – зауважив він.