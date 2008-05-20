БЮТ вимагає негайної відставки Семенюк

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагає виконання коаліційних зобов’язань у питанні зміни голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового пленарного засідання парламенту від імені фракції заявив заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

«Ми вимагаємо негайної відставки СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (з посади голови ФДМУ) та виконання коаліційних зобов’язань», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що при цьому потрібно говорити не тільки про зміну керівництва ФДМУ, а й про притягнення до кримінальної відповідальності Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО за корупційне розкрадання державного майна та невиконання програми приватизації.

За його словами, уся приватизація, яка здійснювалася під її керівництвом, відбувалася за непрозорими схемами.

При цьому, наголосив депутат, проти тих, хто відстоює у цьому питанні державницьку позицію, сьогодні порушуються кримінальні справи. Внаслідок цього, наголосив він, відбувається руйнування державницької політики, що призводить до скорочення урядових програм.