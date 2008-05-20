Кличко знає, кого боїться Черновецький

Лідер Блоку Кличка, кандидат на посаду Київського міського голови Віталій КЛИЧКО назвав три основні принципи, за допомогою яких можна змінити нинішню владу Києва.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Перше: відмовитися від балотування непрохідним кандидатам, друге: зміцнити віру людей в перемогу демократії і значущості кожного голосу, третє: підвищити виборчу активність киян, які не сприймають ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а таких киян на сьогодні в столиці абсолютна більшість», - сказав В.КЛИЧКО.

На його думку, в ситуації, що склалася, лише один кандидат – а саме він, В.КЛИЧКО – є основним конкурентом діючому меру Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на цих виборах, і це розуміють у всіх виборчих штабах.

«У них є справжня соціологія, де ясно, що симпатії киян стабільні і ніяких чудес на сьогоднішній день не буває. Не буває чудового зростання рейтингу з 6 до 32% впродовж 1 місяця. І я твердо упевнений, що ані розумний, ані гарний, ані сором`язливий, ані будь-які інші кандидати на сьогоднішній день – і всі про це чудово знають – не набирають більше 7-9%. А своєю участю в кампанії вони тільки підіграють нинішньому меру», – вважає В.КЛИЧКО.

Він закликав кандидатів, які висловили свою опозиційність до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, визначитися: продовжувати «імітацію боротьби», або зробити принципові кроки, щоб звільнити Київ від «антикиївської влади».

«Помаранчева революція відбулася лише після того, як Юлія ТИМОШЕНКО відмовилася від власних амбіцій заради спільної справи. Цей сильний вчинок сильної жінки став головним для спільної перемоги», – сказав В.КЛИЧКО.

При цьому він звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО і Олександра ТУРЧИНОВА з пропозицією відмовитися від «непідйомних мерських амбіцій».

Він також попросив відмовитися від балотування на посаду мера Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, який «вже зайняв гідне місце в історії Києва». З таким самим зверненням він звернувся до Миколи КАТЕРИНЧУКА: «Ця виборча кампанія стане для тебе завершенням політичної кар`єри, адже в очах киян твоя участь сьогодні і вина за повторний прихід ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде найважчою», – сказав В.КЛИЧКО.

Він також констатував, що багато киян вже втомилися від політики, але все ж таки закликав їх не бути байдужими до долі міста. Кандидат на посаду мера наголосив на необхідності посилення виборчої активності молоді. «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ боїться молодих свідомих людей», – сказав В.КЛИЧКО.

У зв`язку з цим він повідомив, що як один із способів відвернути від виборів молодь - за межами Києва в день виборів організується концерт. «Команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вважає, що ви за літр пива і за музику зможете продати своє майбутнє, майбутнє вашого міста. Не розмінюйтеся на грошові подачки, пиво і музику! Цього дня дуже важливий ваш голос, і доведіть ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, що він помиляється!» – закликав В.КЛИЧКО молодих киян.