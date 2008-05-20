Ющенко як економіст вважає політику Тимошенко неправильною
Президент обіцяє все виправити
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти політики адміністративних обмежень, яку проводить уряд України стосовно певних груп товарів на продовольчому ринку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю канадській газеті The Toronto Star напередодні державного візиту до Канади.
На думку Президента України, такі дії обмежують можливості для розвитку аграрного сектору.
«У нас сьогодні відбувається досить жорстка дискусія з урядом відносно політики на селі. Як економіст і Президент, я не можу підтримати, коли уряд забороняє вивезення зерна з України. Цей ринок від цього втратив до 2,5 мільярда доларів", - сказав В.ЮЩЕНКО.
Також, на переконання Президента, неправильно, коли уряд 10 днів тому заборонив вивезення олії. "Ми - перший виробник олії у світі. Українська олія повинна бути по всьому світу", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
"Це неправильна політика, я всіляко намагаюся її виправити і сподіваюся, ближчим часом я її виправлю», - пообіцяв Президент.
Глава держави переконаний, що українське сільське господарство, за умови ефективної аграрної політики, залучення інвестицій та підтримки, в тому числі міжнародної, може значно збільшити виробництво.
«Невеликий поштовх у галузі сільського господарства України може у 2-2,5 рази за два-три роки підняти обсяг виробництва зерна в Україні», - упевнений Президент.
В.ЮЩЕНКО також прокоментував внутрішню ситуацію в Україні, відповідаючи на запитання щодо пошуку політичної єдності.
«Демократична політика і конкурентна економіка є вигідними для нації», - сказав В.ЮЩЕНКО, запевнивши, що Україна йде нормальним демократичним шляхом у своєму розвиткові.
***The Toronto Star – щоденна канадська англомовна газета загальнонаціонального масштабу, заснована в 1892 році. Наклад The Toronto Star становить 445 тис. примірників у будні дні, 645 тис. – у вихідні. Тираж газети є найбільшим серед канадських видань.
Аудиторія газети – представники політичних та бізнесових кіл, урядовці, люди з вищою освітою тощо, зазначили у прес-службі Президента.