Ющенко як економіст вважає політику Тимошенко неправильною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти політики адміністративних обмежень, яку проводить уряд України стосовно певних груп товарів на продовольчому ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю канадській газеті The Toronto Star напередодні державного візиту до Канади.

На думку Президента України, такі дії обмежують можливості для розвитку аграрного сектору.

«У нас сьогодні відбувається досить жорстка дискусія з урядом відносно політики на селі. Як економіст і Президент, я не можу підтримати, коли уряд забороняє вивезення зерна з України. Цей ринок від цього втратив до 2,5 мільярда доларів", - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також, на переконання Президента, неправильно, коли уряд 10 днів тому заборонив вивезення олії. "Ми - перший виробник олії у світі. Українська олія повинна бути по всьому світу", - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

"Це неправильна політика, я всіляко намагаюся її виправити і сподіваюся, ближчим часом я її виправлю», - пообіцяв Президент.

Глава держави переконаний, що українське сільське господарство, за умови ефективної аграрної політики, залучення інвестицій та підтримки, в тому числі міжнародної, може значно збільшити виробництво.

«Невеликий поштовх у галузі сільського господарства України може у 2-2,5 рази за два-три роки підняти обсяг виробництва зерна в Україні», - упевнений Президент.

В.ЮЩЕНКО також прокоментував внутрішню ситуацію в Україні, відповідаючи на запитання щодо пошуку політичної єдності.

«Демократична політика і конкурентна економіка є вигідними для нації», - сказав В.ЮЩЕНКО, запевнивши, що Україна йде нормальним демократичним шляхом у своєму розвиткові.

***The Toronto Star – щоденна канадська англомовна газета загальнонаціонального масштабу, заснована в 1892 році. Наклад The Toronto Star становить 445 тис. примірників у будні дні, 645 тис. – у вихідні. Тираж газети є найбільшим серед канадських видань.

Аудиторія газети – представники політичних та бізнесових кіл, урядовці, люди з вищою освітою тощо, зазначили у прес-службі Президента.