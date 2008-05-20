Довгий: найбільше засідань Київради прогуляли депутати від БЮТ

Заступник Київського міського голови, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ стверджує, що найзапекліші прогульники засідань Київради V скликання були серед депутатів фракції БЮТ.

Про це він сказав в інтерв`ю «Комсомольськой правде в Украине».

До рекордсменів-прогульників секретар Київради відніс 7 депутатів від БЮТ і керівника штабу Блоку Кличка Дмитра АНДРІЄВСЬКОГО.

«Багато депутатів, які повторно рвуться до міськради, взагалі незрозуміло, чим два роки там займалися, - підкреслив О.ДОВГИЙ. - Наприклад, з 40 пленарних засідань Київради 5-го скликання Михайло БРОДСЬКИЙ пропустив 32. Зараз він обіцяє киянам, що «не буде мовчати». Чому ж мовчав у Київраді? Анатолій ХОСТІКОЄВ, що балотується в першій п`ятірці БЮТ, пропустив 27 засідань. Серед прогульників-рекордсменів є й інші БЮТівці: Петро ОНОПЕНКО пропустив 25 засідань, Олександр БЕРЕЗНІКОВ, Даниель КАРАБАЄВ, Олександр ТОЛУБИЦЬКИЙ - по 23, Олександр БРИГИНЕЦЬ - 22, Олександр ГРЕБЕЛЬНИК - 19. А от нинішній керівник виборчого штабу Віталія Кличка і член його блоку на виборах до Київради Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ «прогуляв» 23 засідання».

За словами О.ДОВГОГО, «активна» діяльність опозиції охарактеризувалася також тим, що фракція Блоку Кличка не брала участі у чверті всіх засідань Київради, а фракція БЮТ - у майже половині всіх засідань.

Секретар Київради також стверджує, що фракції БЮТ і Блоку Кличка не голосували за практично всі соціально-важливі рішення - це і збільшений в 5 разів бюджет міста, і програма соціально-економічного розвитку Києва, і заборона на несанкціоноване розміщення гральних автоматів і т.д.