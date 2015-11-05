Лукаш: Жодного затримання не було. Це була добровільна явка (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на відеозаписі, який продемонстрували журналістам у прес-центрі Служби безпеки України.

"Мене звати Олена Лукаш, сьогодні, 5 листопада 2015 року, я перебуваю у місті Києві, і зараз разом зі співробітниками контррозвідки СБУ я направляюсь для дачі пояснень, показань, допросу в Генеральній прокуратурі України. Ніякого тиску на мене не здійснювали, звичайна, нормальна, людська розмова зі співробітниками контррозвідки пройшла спокійно, толерантно... Зараз я добровільно направляюсь для дачі показань", - сказала вона.

СБУ показали відеокоментар Лукаш, де вона розповідає, що добровільно їде для дачі показів https://t.co/mXqiKPhnx5pic.twitter.com/ffL79TaGpH — Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 5, 2015

У розмові зі 112 каналом Лукаш також заявила, що добровільно пішла на допит.

"Із задоволенням поясню суть ситуації. Ніякого затримання по відношенні до мене сьогодні не застосовувалося. Це була добровільна явка. Останні півтора року я ні на один день не покидала території України, перебувала весь час тут і активно співпрацювала зі слідством, передавши правоохоронним органам пояснення розміром з Велику радянську енциклопедію", - заявила Лукаш.

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Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, Лукаш, яка перебувала у розшуку, повернулась в Україну і була затримана в Києві.

Довідка УНІАН. 28 травня 2014 р. у прокуратурі Києва заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактами вчинення протиправних дій екс-міністром юстиції Лукаш.

За даними відомства, внесено відомості до ЄРДР про вчинення Лукаш кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), пов’язаних з припиненням роботи всіх єдиних та державних реєстрів інформаційної мережі Міністерства юстиції України.

Лукаш у жовтні 2013 року, обіймаючи посаду міністра юстиції, надала вказівку т.в.о. генерального директора ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції внести незаконні зміни до комп’ютерних програм, що забезпечують функціонування єдиних і державних реєстрів. Внаслідок таких дій в роботі реєстрів відбулись збої, що призвело до несанкціонованого блокування інформації та спотворення процесу її обробки.