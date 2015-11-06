Адвокат оприлюднив повне відео допиту екс-міністра юстиції Лукаш

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожАдвокат розповів подробиці затримання екс-міністра юстиції Лукаш

Так, в ході допиту Лукаш розповідає, що останні півтора року вона постійно перебувала в Києві і займалася звичайними справами, ні від кого не ховаючись.

Лукаш.Вручение уведомлении о подозрении.Режиссерская версия. Расширенная.Вам это не покажут ни в ГПУ н в СБУ. Posted by Andriy Smyrnov on 6 листопада 2015 р.

На відео Лукаш запевняє: "Я доведу, що я нікуди не виїжджала, і що я не здійснювала ніяких злочинів ... Я буду захищатися публічно. Я розумію той тиск, який тиск був тоді, коли Європейський суд приймав позовні заяви ... Європейська комісія була проінформована, що у мене ніколи не було ніяких активів за кордоном".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Генеральна прокуратура України наполягає на арешті Лукаш.