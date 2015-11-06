Яценюк закликає ЄС і США залишатися об’єднаними у боротьбі з російською агресією

Про це він заявив під час виступу на 10-й Ризькій конференції, присвяченій цього року темі геоекономіки, безпекових викликів в інформаційну епоху та епоху гібридних війн, трансатлантичного співробітництва, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Світ дуже змінився. Моя країна, і не лише моя країна – увесь вільний світ постали перед величезними викликами», - підкреслив Яценюк.

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Він нагадав, що міжнародна спільнота переживала так звану золоту еру після падіння Берлінського муру, і нагадав слова Рональда Рейгана: «Пане Горбачов, знесіть цю стіну».

«Але Путін глухий. Він вирішив звести нову стіну. І вирішив провести нові кордони після Другої світової війни», - сказав глава уряду України.

Яценюк підкреслив, що ці процеси почалися 2008 року в Грузії: «Відверто кажучи, реакція світу на російську агресію проти Грузії мала бути більш злагоджена. Ми «переварили» цю агресію. Путін перетнув червону лінію і потім російський президент і російський режим вирішили незаконно анексувати Крим, вторгтися в Донецьк і Луганськ і почати повномасштабну наступальну операцію проти незалежної країни. Він бореться з лідерством вільного світу».

Яценюк наголосив, що геополітичні виклики мають сильний вплив на економіку: «Після російського вторгнення ми втратили 20% української економіки, військові витрати з бюджету сягнули 5%, ми втратили 65 із 90 шахт, втратили інфраструктуру. Але найбільші втрати – втрачені людські життя».

«Нам треба усвідомити, що на цей виклик потрібно дати відповідь», - сказав він.

Події в Сирії, за словами Яценюка, ще раз демонструють, що президент Путін «знову бореться проти ЄС»: «Росія вирішила збудувати в Сирії військову базу, вона є найбільшим союзником диктатора Башара аль Асада, і вони добре знають, що ця криза вплине на Європейський Союз, адже міграційна криза також є катастрофою для ЄС. Він знає це, і ви це знаєте».

Глава українського уряду підкреслив, що високо цінує рішення ЄС та США щодо запровадження санкцій проти Росії, «пов’язаних як із незаконною анексією Криму, так і з російським вторгненням в Донецьк і Луганськ».

Найкращий рецепт і найкраща відповідь на агресію – «бути об’єднаними, діяти сміливо і завжди бути на першій лінії, не позаду», підкреслив Яценюк і додав, що «російська агресія проти України – це не лише війна проти України. Він розв’язав війну проти європейських цінностей та цінностей вільного світу».

«Це вторгнення, і увесь цей клептократичний тоталітарний режим має величезні й жахливі впливи на глобальну економіку. Наша безпека і наше благополуччя під загрозою», - наголосив він.

«Тож не дозволимо нікому порушувати Статут ООН, наражати на ризик наші нації. Давайте залишатися об’єднаними і боротися за наші права і свободи, і за наші сильні й потужні економіки», - підкреслив Яценюк.