В Ізраїлі пройшла акція на підтримку Корбана
Сестра голови партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадія Корбана Вікторія організувала в Ізраїлі акцію в підтримку політика, якому суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Акція протесту проти політичних переслідувань в Україні пройшла під стінами українського посольства в Тель-Авіві.
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Учасники акції тримали плакати та вигукували гасла на підтримку лідера УКРОПУ, якому суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Разом з тим активісти закликали звільнити усіх політв’язнів в Україні.
Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, правоохоронці доставили Корбана за місцем прописки у Дніпропетровську.
Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.
5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.