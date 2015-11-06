В Ізраїлі пройшла акція на підтримку Корбана

Акція протесту проти політичних переслідувань в Україні пройшла під стінами українського посольства в Тель-Авіві.

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Учасники акції тримали плакати та вигукували гасла на підтримку лідера УКРОПУ, якому суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Разом з тим активісти закликали звільнити усіх політв’язнів в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, правоохоронці доставили Корбана за місцем прописки у Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.