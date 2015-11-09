ГПУ оскаржила в Апеляційному суді рішення про домашній арешт Корбана

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, цим рішенням було відмовлено у задоволенні клопотання ГПУ про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та застосовано до Корбана запобіжний захід у виді домашнього арешту із застосуванням засобів електронного контролю.

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Обраний слідчим суддею запобіжний захід не відповідає заявленим ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, не забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, враховуючи, що відносно Корбана здійснюється досудове розслідування у вчиненні ряду тяжких злочинів, у тому числі вчинених у складі організованої злочинної групи, заявили у Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнення лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.