Ніякої "справи Корбана" вже не існує – адвокат

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила адвокат лідера партії «УКРОП» Оксана Томчук.

Вона зазначила, що 21 година судового процесу є абсолютним рекордом в Україні.

За словами адвоката, сьогодні з самого ранку їй почали приходити повідомлення з привітаннями і словами підтримки. «Це свідчить про те, що сьогодні говорити, що є якась «справа Корбана», напевно, вже не можна. Тому що є це не є «справа Корбана». Так сталось, що він у нас вийшов як символ певної боротьби. Насправді, для мене особисто, це справа протистояння двох систем. З одного боку – це стара система, в якої є обличчя, і, на мою думку, це обличчя президента, а з іншого боку – ті паростки нової спільноти, яка не хоче у цю систему вживлюватись. Я вважаю, що ми сьогодні змогли довести те, що можна запусти 500 альфівців, звести всі автомати світу, але це ілюзія того, що ця система існує. Її не існує… Ми сьогодні це показали, що за сприяння суспільства ми можемо її повалити… Нам вдалося отримати результат. Це було дуже важко», - сказала Томчук.

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Вона наголосила на тому, що з самого початку всі звинувачення на адресу Корбана були сфальсифікованими. «Картинка була сфальшована з першої хвилини. Для того, щоб так масштабно фальсифікувати справу, ми розуміємо, що тут недостатньо волі того бідолашного слідчого… Якщо держава буде себе поводити таким чином по відношенню до громадян, я думаю, що скоро настане той етап, коли люди просто зневіряться, що система існує, і будуть чинити їй опір. Цього допустити не можна», - наголосила Томчук.

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Як заявив адвокат Корбана Андрій Богдан, події у залі судових засідань були боротьбою старої та нової системи. «Це була боротьба старого і нового. Вона навіть відображалась у кримінальних кодексах – це старий Кримінальний кодекс і новий. Неодноразово ми зустрічали випадки, коли говорили про одну й ту саму статтю закону, але кожен читає її по-різному. Вони живуть цим старим кодексом, старою радянською репресивною системою, коли можна будь-кого зловити без будь-яких документів, запроторити до в’язниці. Вони не хочуть перебудовуватись. Вони, маючи новий закон, не використовують його», - сказав він.

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У свою чергу народний депутат Віталій Купрій подякував всім, хто висвітлював останні події, які відбувались навколо Корбана. Він наголосив на тому, що стосонво Корбана відбулась величезна кількість порушень закону.

«Такої кількості порушень закону за останні роки не було. Лавина свавілля, беззаконня, незаконне затримання, незаконне утримання під вартою, тортури, втручання в систему правосуддя, тиск на суд, банальна спроба провести засідання в закритому режимі, щоб ніхто не бачив, що відбувається, це нонсенс… Але я вдячний громадськості, яка приходила на засідання, вдячний журналістам», - сказав він.

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Народний депутат Андрій Денисенко назвав цю ситуацію «політично замовленим переслідуванням». «Це спроба розправи над лідером «УКРОПу» та тієї політичної партії, яка взяла понад 8% голосів виборців на території України на місцевих виборах», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнення лідера «УКРОПу», оскільки о 08.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі поінформували, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.