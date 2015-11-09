Адвокат Томчук: ГПУ має довести, що Корбан збирається використовувати свій вплив, аби завадити слідству

«Було зрозуміло і прогнозовано, що Генпрокуратура буде оскаржувати (рішення суду. – Ред.)», – сказала вона.

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При цьому Томчук зазначила, що ще немає повного тексту ухвали Печерського суду, тому «незрозуміло, на чому ґрунтується скарга ГПУ».

Стосовно заяв прокурора В. Куценка про те, що Геннадій Корбан нібито може чинити вплив на слідство, то, за словами адвоката, Генпрокуратура мусить це довести. «Заява прокурора Куценка розкриває головний мотив, з якого обвинувачення добивається арешту, – це впливовість фігури Геннадія Корбана. Однак Генпрокуратура має довести, що мій підзахисний має намір використовувати свій влив», – підкреслила Томчук.

При цьому адвокат нагадала, що, зі свого боку, захист лідера УКРОПу готує апеляційну скаргу на рішення про його домашній арешт.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України оскаржила рішення Печерського районного суду Києва щодо домашнього арешту лідера УКРОПу Геннадія Корбана. Окрім того, прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що справу Геннадія Корбана може бути не доведено до кінця, якщо буде збережено діючий запобіжний захід.