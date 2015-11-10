Прес-служба Кличка спростовує інформацію про його теледебати з Березою

Про це йдеться в повідомленні, яке оприлюднила його прес-служба.

"Звертаємо вашу увагу і просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію про нібито участь Віталія Кличка у дебатах на "Першому UA". Ця інформація не відповідає дійсності. Віталій Кличко раніше озвучував свою позицію щодо участі в дебатах", - відзначають в прес-службі.

Мова йде про заяву мера Києва, зроблену 3 листопада, в якій Кличко сказав, що дискутувати треба про конкретні справи, дії і результати. Він зазначив, що саме на результатах і зосереджений, а давати комусь привід для піару у нього немає часу.

Кличко зазначив, що в країні достатньо політиків, які засідають на всіх політичних шоу і "рвуть на собі сорочку".

"Замість цього треба йти до киян і демонструвати результат. Нехай навіть і невеликий, але результат", - підкреслив міський голова.

Раніше сьогодні на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була розміщена інформація про дебати між Березою та Кличко в Інституті міжнародних відносин 11 листопада о 19:30 з прямою трансляцією на телеканалі "UA: Перший".