Прес-служба Кличка спростовує інформацію про його теледебати з Березою
Прес-служба мера Києва просить ЗМІ не поширювати недостовірну інформацію про дебати Віталія Кличка з трансляцією на телеканалі "UA: Перший".
Про це йдеться в повідомленні, яке оприлюднила його прес-служба.
"Звертаємо вашу увагу і просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію про нібито участь Віталія Кличка у дебатах на "Першому UA". Ця інформація не відповідає дійсності. Віталій Кличко раніше озвучував свою позицію щодо участі в дебатах", - відзначають в прес-службі.
Мова йде про заяву мера Києва, зроблену 3 листопада, в якій Кличко сказав, що дискутувати треба про конкретні справи, дії і результати. Він зазначив, що саме на результатах і зосереджений, а давати комусь привід для піару у нього немає часу.
Кличко зазначив, що в країні достатньо політиків, які засідають на всіх політичних шоу і "рвуть на собі сорочку".
"Замість цього треба йти до киян і демонструвати результат. Нехай навіть і невеликий, але результат", - підкреслив міський голова.
Раніше сьогодні на сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була розміщена інформація про дебати між Березою та Кличко в Інституті міжнародних відносин 11 листопада о 19:30 з прямою трансляцією на телеканалі "UA: Перший".