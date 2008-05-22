Луценко пропонує батькам цілодобове "стеження" за дітьми

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО презентував систему супутникового моніторингу та дистанційного керування мобільними об’єктами «Дрозд», яку взяли на озброєння працівники столичної Державної служби охорони.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

„Від сьогодні Державна служба охорони, крім ретельного патрулювання, переходить на новітні технології - це те, що необхідно робити з усією міліцією”, – зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, ця система відеоспостереження дозволяє бачити на центральному пульті як на місці, так і в Київському Главку міліції в постійному режимі пересування автопатрулів, а в перспективі й піші патрулі.

Як додав міністр, цей пристрій має унікальні можливості відслідковування перебування людини, в тому числі дітей. “Тож, якщо батьки хвилюються за безпеку своєї дитини, вони мають змогу контролювати її упродовж дня, за потреби - постійно бачити, де вона перебуває. Всього за 600 доларів разової оплати батьки зможуть укласти договір із Державною службою охорони. В разі ж виникнення якоїсь небезпеки в пригоді стане „тривожна кнопка” - за сигналом на допомогу негайно прибуде наряд ДСО. Нова послуга також знадобиться не лише для тих громадян, хто переживає за дітей, безпеку своїх близьких, а й для юридичних осіб”, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО .

Він переконаний, що така техніка необхідна для патрулювання, в першу чергу для працівників Державтоінспекції. Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, вона дозволяє відслідковувати на екрані, чим займається екіпаж, де він знаходиться в місті, кого зупинили працівники ДАІ, як вони заповнюють протокол, як спілкуються із порушником правил дорожнього руху тощо. Фактично вона дозволяє в режимі реального часу відслідковувати пересування об’єктів, аналізувати пройдені ними напрями, швидкість пересування, час зупинки і, навіть, кількість витраченого пального.

«Дрозд» - це не лише система моніторингу, це також можливість планування маршруту, контролювання прибуття транспорту в зазначений пункт у визначений час, і головне – наявність зворотного зв’язку з оператором пункту спостереження. Останнє вкрай важливе в разі виникнення надзвичайних ситуацій – наприклад, напад на інкасаторську машину чи особу, яка перебуває під охороною. Пристрої, що знаходяться в автомобілі або в портативному вигляді у особи, дозволяють миттєво викликати на допомогу наряди міліції тривожною кнопкою чи передати відеозображення з голосовим повідомленням.

Апробацію система проходить в столиці, а згодом вона запрацює і по всій Україні. Міністр висловив сподівання, що цією системою будуть оснащені підрозділи ДАІ Києва вже до кінця цього року. При цьому, заархівована інформація зберігатиметься в комп’ютері, тому при будь-яких скаргах громадян на нетактовну поведінку працівників міліції, в тому числі вимагання хабара, це легко буде перевірити.