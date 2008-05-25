Ставнійчук: немає підстав говорити про можливий зрив виборів у Києві

Заступник керівника Секретаріату Президента України, представник глави держави у Центральній виборчій комісії та Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що на даний час немає жодних підстав говорити про можливий зрив виборів Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила в інтерв’ю журналістам після голосування на одній з виборчих дільниць.

За її словами, попри всі складнощі, вибори проходять нормально.

«На цей час всі дільниці працюють, виборці голосують. І єдине завдання – щоб виборці прийшли і взяли участь у голосуванні», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

За її даними, всі виборці дільниці міста змогли подолати складнощі і розпочали роботу.

«Дільничні виборчі комісії працюють складно, дуже складно, тому що суб’єкти виборчого процесу до останньої хвилини минулої доби вносили зміни, пропозиції щодо складу виборчих комісій, але зрештою завчасно члени дільничних комісій прийшли, зібралися і почали організовувати процес голосування», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.