Генерал НАТО закликав партнерів через ситуацію у Сирії не забувати про виведення російських військ з Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це генерал сказав на брифінгу у Пентагоні, трансляція якого здійснювалася на сайті оборонного відомства США.

“Я думаю, що ми повинні розглянути, що відбувається в Україні, і я стурбований тим, що наші друзі трохи відвели свою увагу від України через те, що відбувається у Сирії”, - заявив Брідлав.

У цьому зв’язку він висловив переконання, що Росія вдається до використання механізму, щоб зменшити увагу міжнародного співтовариства до подій, які відбуваються в Україні. “Я думаю, що цей підхід використовувався там декілька разів. Спочатку вторгнутися в Крим, а потім відвернути увагу світу від Криму шляхом вторгнення в Донбас. Відвернути увагу світу від Донбасу шляхом залучення до ситуації у Сирії”, - заявив Брідлав.

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“Ми повинні бути зосередженими на тому, що це є значно більшою концепцією Росії. Ми повинні цілісно розглядати наше реагування щодо Росії”, - сказав Брідлав.

Для прикладу, він зазначив, що “якщо Росія дійсно бажає взаємодії і співпраці або чогось іншого по Сирії, то відмінним місцем, щоб це продемонструвати – є початок взаємодії та співпраці щодо Донбасу”.

Він заявив, що для цього треба “розпочати рухатися в напрямку виконання таких Мінських вимог, як повернення контролю над українським кордоном Україні, щоб Україна контролювала свій міжнародний кордон”.

На його переконання, якщо на Донбасі були б досягнуті позитивні результати, це могло би сприяти розвитку діалогу і стосовно проблем в інших регіонах.

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Водночас він наголосив, що до цього часу не було помітно, щоб Росія виводила будь-які свої сили з України. Брідлав нагадав, що як він заявляв раніше, командування та контроль, системи протиповітряної оборони, радіолокаційні системи для підтримки артилерії, артилерійська підтримка, особовий склад та поставки зброї все ще надходять в Донбас з Росії. “Тому, доцільним було би розпочати відводити ці російські сили з Донбасу”, - заявив Брідлав.