На виборах у Вінниці переміг в.о. мера Моргунов

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій міській ТВК за результатами сьогоднішнього засідання та оприлюднення результатів другого туру виборів мера Вінниці.

В ході засідання було озвучено, що за кандидатуру виконуючого обов'язки вінницького міського голови Моргунова, який висувався від партії "Вінницька європейська стратегія", проголосували 63,92%, або 50763 виборця.

За кандидата від "Батьківщини" Людмилу Щербаківську віддали свої голоси 33,21%, або 26377 виборців.

Всього в голосуванні у другому турі виборів мера Вінниці взяло участь 79418 виборців з 284542 зареєстрованих жителів міста, які мають право голосувати. Таким чином, явка склала 27,9%.

Нагадаємо, у першому турі Моргунов отримав 48,21%, або 51849 голосів, Щербаківська - 13,58%, або 14 609.