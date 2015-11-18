Прокуратура завершила розслідування проти суддів Кицюка і Царевич

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, слідчим управлінням прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях за підозрою суддів Печерського районного суду Києва Царевич і Кицюка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказаними суддями в січні 2014 року було винесено завідомо неправосудні постанови про притягнення до адміністративної відповідальності учасників руху "Автомайдан".

Зараз матеріали кримінальних проваджень відкриті сторонам захисту для ознайомлення, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті.

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Підозрюваний Кицюк вже завершив ознайомлення з матеріалами виробництва, зараз їх вивчають його захисники. Ознайомлення підозрюваної Царевич триває.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт суддів Печерського райсуду Києва Кицюка і Царевич.

Царевич і Кицюк підозрюються в тому, що виносили завідомо неправосудні постанови у справах про адміністративні правопорушення щодо активістів "Автомайдану" і в інших справах. За даними прокуратури, вони незаконно притягнули до адміністративної відповідальності декількох осіб у січні 2014 року.

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10 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич і Кицюка від посад суддів строком на два місяці у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

20 березня Апеляційний суд Вінницької області не задовольнив апеляцію Царевич про скасування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, що передбачає носіння електронного браслета. 23 березня цей же суд не задовольнив аналогічну апеляцію судді Кицюка. У травні з обох зняли електронні браслети.