Одеський фонд для бійців АТО оплачував польоти соратників Саакашвілі та начальника місцевої поліції - ЗМІ

Про це на прес-конференції заявив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов, передає "Думская".

На доказ своїх слів він показав документи, отримані хакерською групою "Хінкалі".

Голубов наголосив, що, згідно з документами, з Одеси до Києва за рахунок фонду літав особистий охоронець губернатора Рубашвілі. Крім того, за його словами, фонд оплатив квиток з Одеси в Київ колишньому генпрокурору Грузії, екс-главі Адміністрації президента, двічі міністру юстиції Зурабу Адеїшвілі.

"За рахунок вже відомого нам фонду з Рима через Стамбул в Одесу була доставлена співачка, актриса і просто красуня Софія Ніжарадзе. Мабуть, виступ сподобався настільки, що через три дні її попросили ще раз, але вже з Тбілісі. Шоу-програма оплачувалася все тим же фондом "На благо Одеси", - обурився нардеп.

При цьому всі факти перельотів підтверджуються платіжками з печаткою банку про оплату.

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"За рахунок благодійного фонду були куплені квитки для чинного державного чиновника, головного одеського поліцейського Георгія Лорткіпанідзе. І якщо польоти Адеїшвілі, Рубашвілі, Цинцадзе і Ніжарадзе були, скажімо так, не дуже порядними, то політ генерала поліції третього рангу за рахунок групи комерсантів - це справжнє корупційне правопорушення", - заявив представник БПП.

Нардеп додав, що подасть відповідний депутатський запит на ім'я Генпрокурора і міністра внутрішніх справ, а також вимагатиме складання протоколу про корупційне правопорушення.

Раніше УНІАН повідомляв, що благодійний фонд "На благо Одеси" передав закуплені для правоохоронців автомобілі соратників Саакашвілі.

Зазначається, що всього фонд купив шість авто: Chevrolet Tracker (ціна — 504 тис. грн), Toyota Rav 4 (804 тис.), три Nissan New X Trail (734 тисячі кожна) і Toyota Corolla (490 тис. грн.).