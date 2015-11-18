Портнов попросив главу СБУ Грицака пояснити, чому він приховав факт роботи радником втікача Якименка

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Портнов, колишній перший заступник глави Адміністрації президента України часів Януковича.

"Думаю, що до другої річниці Майдану голові Служби безпеки України Василю Грицаку час пояснити суспільству, чому при призначенні на свою посаду він приховав інформацію, що у період найбільш кривавих подій 2013-2014 років він працював офіційним радником начальника СБУ Олександра Якименка", - зазначив він.

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Крім того, Портнов зажадав від Грицака пояснень, чому той не вказав у своїй офіційній біографії, чим саме він займався у той момент в СБУ і яка його роль у лютневих подіях Революції Гідності 2014 року.