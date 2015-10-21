Порошенко: Якщо можливість безвізового режиму з ЄС буде упущено, то нову доведеться чекати десятиліттями

Про це глава держави заявив, виступаючи перед студентами в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, передає кореспондент УНІАН.

«Позавчора я завершив засідання Національної ради реформ з питань безвізового режиму, де я чітко наголосив, якщо хтось спробує упустити цю можливість - надання Україні безвізового режиму - Україна нову можливість буде чекати десятиліттями. Ми не маємо права на це», - наголосив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, президент закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада зробити усе можливе, щоб прозвітувати перед Єврокомісією про виконання Плану дій з візової лібералізації.

Порошенко зазначив, що залишився тиждень для прийняття необхідних законів для прискорення процесу надання Україні безвізового режиму.