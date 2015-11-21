"Вклоняюся кожному, хто виступив проти авторитарного режиму": Порошенко привітав українців з Днем гідності та свободи

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем гідності та свободи й висловив шану всім, хто виступив проти авторитарного режиму.

Про це він заявив у зверненні до громадян з нагоди Дня гідності і свободи.

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«Я віддаю шану патріотизму і мужності Героїв Небесної Сотні. Сьогодні зустрічався з їхніми родинами. Вклоняюся кожному, хто виступив проти авторитарного режиму. І всім тим, хто зараз захищає нас від російської агресії», - сказав президент.

За його словами, ворог усвідомив, як складно брати Україну приступом ззовні, а тому робить ставку на внутрішню дестабілізацію, на сіяння в Україні зневіри та політичного хаосу.

За словами президента, щоб не втратити перспективу в момент, коли найгірше, можливо що вже і позаду, Україні слід утримати перемир’я на сході, забезпечити політичну консолідацію і не стати жертвами махрових популістів.

На його переконання, Україна переможе.

Також Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Глава держави разом з дружиною Мариною поклали квіти до Хреста на місці загибелі учасників Революції Гідності та запалили свічки.

У церемонії також взяли участь родини Героїв Небесної сотні.

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Після цього глава держави разом з дружиною та членами сімей героїв взяли участь у літії за загиблими.

Пам'ять героїв також вшанували хвилиною мовчання та траурним передзвоном.