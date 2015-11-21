Президент нагородив Хрестом Івана Мазепи режисера Афінеєвського, який зняв фільм "Зима у вогні"

18:54, 21 листопада 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко нагородив Хрестом Івана Мазепи Євгена Афінеєвського - режисера документального фільму «Зима у вогні», присвяченого подіям Революції Гідності.

Пыд час нагородження / Kass_UA

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, високу нагороду глава держави вручив режисеру перед презентаційним показом стрічки сьогодні у Києві.

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Порошенко відзначив, що це перший Хрест Мазепи, який він вручає як президент, і назвав символічним той факт, що нагороди удостоєно росіянина.

«Дуже символічно і дуже важливо, що цю нагороду отримує росіянин, який боровся не просто за незалежність України, а за побудову Європи. Від імені українського народу дякую за величезну роботу, яку Ви зробили, і щиро сподіваюся, що коли-небудь фільм зможуть побачити і в Росії», – сказав президент, вручаючи відзнаку.

Режисер подякував президентові за високу нагороду і зазначив, що вона не лише його, а й усіх учасників Революції Гідності, причетних до створення фільму.

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