Україна залишається серед пріоритетів НАТО - засідання міжпарламентської ради

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Брюсселі по завершенні засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО.

"Головне, що це засідання відбулося, що демонструє, як важлива для ПА НАТО Україна і що нові події в Європі не змінили український пріоритет. Це головне, що я можу сказати українському народу. Україна залишається у пріоритетах НАТО і не буде на другому плані", - сказала вона.

Читайте такожПорошенко відповів українцям на петицію щодо членства України в НАТО

Співголова ради, депутат Верховної Ради України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що засідання відбулося з "широким залученням парламентарів з багатьох країн".

"Це є підтвердженням того, що українська тематика не зникає з політичної та практичної роботи штаб-квартири, про що ми почули від представників Альянсу", - підкреслила політик.

За її словами, партнери відзначили початок реформування в секторі безпеки і оборони.

"Зокрема, всі стратегічні документи, які були прийняті Україною, високо оцінені нашими партнерами, але від нас чекають активної роботи з подальшого розвитку плану дій як у секторі безпеки, так і в оборонному плануванні, в розвитку наших Збройних сил і розвитку нашого оборонного потенціалу. Якщо ми будемо активно робити нашу домашню роботу, чого чекають наші партнери, то й допомога НАТО буде рости і збільшуватися", - переконана Климпуш-Цинцадзе.

Читайте такожВ НАТО заявили, що політика стримування Росії знову актуальна

У свою чергу член Міжпарламентської ради Олексій Скрипник, говорячи про стан виконання реформ у секторі безпеки та оборони, наголосив, що це - "не стільки домашнє завдання, скільки самостійна робота".

"Питання у тому, що у нас відбувається антитерористична операція, і чи можемо ми одночасно фактично з війною проводити реформи в армії. Наші колеги з НАТО, США нам говорять, що війна - кращий час для реформ, тому що у нас є величезна потреба, щоб реформувати армію", - сказав він.

За словами Скрипника, партнери відзначили, що "були ухвалені комплексні документи, але з іншого боку, у них є факти відсутності відповідальності за прийняття тих чи інших рішень".

"Боротьба між відомствами, між Міністерством оборони та Генеральним штабом - це ті речі, які відзначають наші партнери", - наголосив депутат.

Читайте такожВ.о. посла України розповів, як сприймають дії Росії в штаб-квартирі НАТО

Продовжуючи цю тему, Юкнявічєне висловила думку, що в процесі реформ головне - "це мислення в системі".

"Я розумію, що це нелегко змінити. Ми будували нашу армію заново. Прийшли нові люди. Спочатку ми інвестували в освіту, в НАТОвські стандарти навчання офіцерів, які прийдуть через декілька років керувати армією. Другий момент - це відкритість вашого міністерства. Головне, щоб люди, які зараз працюють, відкрито мислили та самі хотіли цих змін. Головне - хотіти цього і не думати про проблеми, а про виклики. У вас є виклики, але існуюча у вас ситуація допоможе ці виклики подолати", - сказала екс-міністр.

У свою чергу депутат ВР Ірина Геращенко повідомила, що українські парламентарії приділяють багато уваги тому, щоб "донести правду про ситуацію на Донбасі, про Мінський процес, у даному випадку про його щоденне порушення бойовиками".

"Це важливо з точки зору того, що у середині грудня відбудуться дебати щодо продовження чи непродовження санкцій проти Росії, які пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Ми доносимо інформацію, що жоден з пунктів Мінських домовленостей не виконується з вини Росії та бойовиків, яких вона підтримує", - наголосила Геращенко.