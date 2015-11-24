Порошенко обговорив з депутатами "Самопомочі" ситуацію в Кривому Розі

Про це депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що разом з колегами по фракції провели обговорення з президентом того, "як скасувати фальсифікацію виборів у Кривому Розі".

"Гарант Конституції зобов'язаний зупинити будь-якого, хто намагається вкрасти у людей ключове право - делегувати і забирати владу. Держава Україна має суворо карати таких злодіїв. Тим більше, п'яту колону, до якої відносяться Вілкули", - вважає народний депутат.

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"Якщо держава сьогодні виявиться не здатною це зробити, тоді за справу візьмуться самі громадяни. Найближчі два дні покажуть, хто і як діє, щоб захистити рух Кривого Рогу до свободи і самоврядування. У будь-якому випадку цей рух переможе. У Кривому Розі сьогодні б'ється серце України", - переконаний Соболєв.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський заявив, що ЦВК вважає законним оголошення Юрія Вілкула ("Опозиційний блок") мером Кривого Рогу.

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Згідно з інформацією на сайті ЦВК, Вілкул отримав 89 209 голосів (49,25% від тих, хто проголосував), а кандидат "Самопомочи" Милобог - 88 457 голосів (48,83%).

За фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів в Кривому Розі відкрито кримінальне провадження.

Крім того, за участь своїх новообраних депутатів Криворізької міськради на сесії, на якій Вілкул був офіційно оголошений мером, "Батьківщина" і Радикальна партія виключили їх з партій і розпустили відповідні фракції у міськраді.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд в повному обсязі відмовив у задоволенні позову Милобога, який вимагав перерахувати голоси на спецдільницях в Інгулецькому районі міста – одному з двох, де він програв Вілкулу. Милобог також вимагав припинити повноваження міської виборчої комісії.